Под Харьковом упал самолет: видео

Возле райцентра Чугуев, расположенного в 30 километрах от Харькова, упал самолет.
Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.
По словам очевидцев, самолет разбился при заходе на посадку со стороны Харькова. Потерпевшим крушение воздушным судном является грузовой Ан-26. Также звучат предположения о гибели 10 человек, находившихся на борту самолета, сообщается в Facebook "Честно про Чугуев".
По данным Telegram-канала Х.Харьков, всего было около пяти-шести самолетов и один из них упал, после чего на месте крушения начались взрывы.
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Все подробности в спецтеме Упал самолет в Чугуеве
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