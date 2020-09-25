Под Харьковом упал самолет: видео

В 30 километрах от областного центра произошло крушение транспортного Ан-26

Возле райцентра Чугуев, расположенного в 30 километрах от Харькова, упал самолет.

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Об этом сообщает Telegram-канал ТРУХА Харьков.

Видео: Telegram-канал Труха

По словам очевидцев, самолет разбился при заходе на посадку со стороны Харькова. Потерпевшим крушение воздушным судном является грузовой Ан-26. Также звучат предположения о гибели 10 человек, находившихся на борту самолета, сообщается в Facebook "Честно про Чугуев".

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Видео: Telegram-канал Х_Харьков

По данным Telegram-канала Х.Харьков, всего было около пяти-шести самолетов и один из них упал, после чего на месте крушения начались взрывы.

Видео: Telegram-канал Х_Харьков

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