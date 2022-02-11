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Кортеж Ярославского попал на видео сразу после смертельного ДТП

Инна Собора Инна Собора Редактор Киев Сегодня
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11 февраля, 07:41
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На видео попали два автомобиля из кортежа, которые ехали быстрее, чем другие машины на дороге
Александр Ярославский вылетел из Украины после ДТП.
Александр Ярославский вылетел из Украины после ДТП. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Сети появилось видео в ночь на 10 февраля с камер наблюдения, которые зафиксировали кортеж бизнесмена Александра Ярославского после ДТП. Один из этих автомобилей сбил насмерть человека и покинул место происшествия.

Видео опубликовала Украинская правда.

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На видео можно увидеть два автомобиля из состава кортежа. Также видно, что они ехали гораздо быстрее, чем другие машины.

ДТП с авто Ярославского

Ночью 10 февраля на трассе Чугуев – Мартовое автомобиль сбил насмерть мужчину и покинул место происшествия. На месте обнаружили автомобильные номера из кортежа бизнесмена Александра Ярославского.

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В СМИ появилась информация, что сам бизнесмен часто водит этот автомобиль. Также появились подозрения, что за рулем был сам Ярославский. В то же время в комментарии журналистам он сказал, что ночью "спал и ничего не знал об аварии".

Позже стало известно, что в полицию позвонил мужчина, который сообщил, что стал участником ДТП под Харьковом. Вскоре он добровольно пришел в полицию и дал показания.

"На следующий день пришел человек в полицию, который сообщил, что именно он был за рулем машины и что сбил человека – не знал. Он думал, что это какой-то предмет или животное. Скорее всего, человек шел по дороге и его сбила машина", – рассказал новостям "Сегодня" спикер Харьковской облпрокуратуры Дмитрий Чубенко.

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Пока неизвестно о личности погибшего. Это мужчина около 50 лет. Он умер на месте происшествия от множественных переломов и травм.

Вчера, 10 февраля, также стало известно, что Александр Ярославский вылетел из страны. Если он вернется, его вызовут на допрос к правоохранителям.

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