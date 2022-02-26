Под Херсоном войска РФ расстреляли скорую, которая везла раненного

Под Херсоном оккупанты расстреляли и подорвали автомобиль скорой помощи, которая везла раненого. Водитель скорой и раненый сгорели заживо.
Об этом сообщает сайт "Сегодня".
Раненного фельдшера доставили в областную больницу. Две скорые ехали на вызов. Одна с пострадавшим проскочила, вторая – нет
Далее по теме
Погибшему водителю было 64 года. Раненому фельдшеру 52.
Ситуация в Херсоне 26 февраля
В Херсоне утро началось с хороших новостей. Над городом украинский флаг.
"Город работает и живёт. В 6:30 на линии вышли первые троллейбусы. Успеваем по чуть-чуть даже убирать город. С продуктами и хлебом вопрос решаем, следите за обновлениями информации на официальном сайте горсовета", – написал он.
Ранее мы писали:
- В Сети опубликовали видео, на котором показали последствия обстрелов в Бородянке Киевской области. Из-за российских оккупантов погибли 3 человека.
- В бомбоубежище Херсона родились два ребенка.