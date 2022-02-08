Под Хмельницким старосты двух сел подделывали завещания, чтобы украсть землю (видео)

Женщины планировали заработать на земле немалые средства

Подделывали завещания, чтобы украсть землю. И не кто-нибудь, а старосты двух сел в Хмельницкой области. Земельные участки умерших людей оформляли на знакомых и родственников. Потом — могли бы отдавать в аренду или вообще продать. Одна из подозреваемых прямо во время интервью телеканалу "Украина" внезапно на камеру призналась в причастности к мошеннической схеме.

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Как работала схема?

Бывшая сельская голова решила украсть землю. Во время объединения в территориальные общины подделала завещание умершей одинокой женщины и подпись секретаря сельсовета. После проверки документы вернуло государственное предприятие "Национальные информационные системы". Действующий староста сразу понял — это мошенничество.

О том, что украсть землю хотела бывшая глава села, люди не знали. Говорят, Ольга Викторовна ответственная и честная. Дома ее нет. Но она — не единственная сельская глава, подозреваемая в подделке завещаний. Старосту соседнего села обвиняют в таком же мошенничестве. Женщину съемочная группа "Сегодня" разыскала.

Сначала она отказывалась разговаривать на камеру, однако со временем неожиданно признается нам в подделке документов. Говорит, более 5 гектаров хотела отдать трудолюбивому односельчанину.

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"Тот мужчина помогал. И будки автобусные, кладбища обкашивал и возле памятника. У нас нет таких в селе", — говорит староста Галузинцев Алла Маевская.

Ее тоже односельчане называют честной и порядочной, но признают, что есть проблемы с оформлением и продажей паев.

"Никто нам не сказал, что надо землю приватизировать, ну мы вот люди пользовались, как говорится, имели там за селом, сеяли пшеницу там. А тут раз приезжают люди на машинах и говорят, что мы уже купили эту землю. Тогда с таким вопросом подходили к ней. А как купили? Она говорила, я не знаю", — рассказывает житель Галузинцев Вадим Елиц.

Кто заподозрил женщин в мошенничестве?

Мошенничество с землей случайно обнаружил прокурор, проверявший судебные решения. Его удивило то, что обе старосты одновременно подали в суд завещания, оформленные у одного нотариуса.

"Они прекрасно знают свое население, знали, что люди, которые умерли, у них отсутствуют наследники, и таким образом решили приобрести право на земельные участки, которые принадлежали этим людям на пользу своих знакомых, близких", — говорит прокурор Летичевской окружной прокуратуры Владимир Делинда.

А это около 10 гектаров. Если бы отдали их в аренду – имели бы хорошую прибыль. Но заработать, вероятно, планировали на продаже.

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"Видимо, до полумиллиона за один участок можно было бы", — отметил прокурор Летичевской окружной прокуратуры Владимир Делинда.

За подделку документов обеим женщинам грозит до трех лет тюрьмы. Дело уже направили в суд.

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