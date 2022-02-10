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Под Хмельницком больница взяла кредит, чтобы выплатить надбавки медикам (видео)

Владимир Миколайчук Владимир Миколайчук корреспондент Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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10 февраля, 10:38
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Из государственного бюджета заведение не получило ни копейки

Зарплата взаймы. Больница в городе Славута оформила заем, чтобы выплатить повышенные надбавки медикам. Из государственного бюджета заведение не получило ни копейки из-за недоразумений, возникших с договорами. Почему пришлось влезать в долги — разбирался корреспондент "Сегодня" Владимир Миколайчук.

Выплата надбавок

10 732 гривны — столько за январь на руки получила старшая медсестра детского отделения. Перед тем и она, и коллеги переживали, выплатят ли им обещанные правительством надбавки.

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"Месяц закончился — денег не выдавали. А потом нам выдали с небольшой задержкой, в несколько дней. Мы благодарим руководство, что нашло ресурсы и средства", — говорит старшая медицинская сестра Славутской больницы Тамара Болотина.

Прибавки в январе получили и врачи. Этим специалистам правительство пообещало повысить выплаты до 20 тысяч гривен.

"Мы получили, с учетом исчисленных налогов, врачи получили 16 тысяч гривен — все одинаково, медсестры – 10 тысяч. Мы довольны, надеемся, что дальше будет стабильный доход", — отметила заведующая детским отделением Славутской больницы Юлия Соколова.

Где взяли деньги?

Больница Славуты нашла средства на доплаты своими силами. Ведь Национальная служба здоровья не перечислила пока ни одной копейки за январь — соглашения с заведением до сих пор не заключены.

"Сегодня НСЗУ заявляет, что несвоевременно были направлены документы. Это неправда! Если получили все документы 2 февраля, то со 2 по 7 февраля было время подписать все договоры. Этого не было сделано. Нарушать закон мы не собираемся. Поэтому приняли такое решение", — отметил заместитель Славутского городского головы Игорь Пиголь.

Сначала говорят, искали денег в бюджете города, но так быстро, как нужно, их выделить невозможно. Почти два миллиона гривен больница Славуты одолжила у государственного банка. Кредит, заверили в администрации, им предоставили без залога.

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"Не хотел входить в задолженность. У меня была возможность с прошлого года открыть линию Овердрафт в Ощадбанке. Воспользовался ею, надеюсь, что этот вопрос решится. А средств у нас не хватало", — говорит главный врач Славутской больницы Леонид Родзивилюк.

В Славутской больнице надеются, за день-два средства от НСЗУ поступят. Ими перекроют ссуду. Киев обещает перечислить деньги, как только сформируют новый договор.

"В декабре мы заплатили больнице 12 и 3 миллиона гривен. Итак, мы выплатили в полном объеме декабрь. Затем началась договорная кампания, больница подала документы. Возникли сложности с договорами подрядчика. Сейчас обновили и будут получать деньги по договору. В ближайшее время получит больница средства. Уже на завершающем этапе вся договорная кампания", — рассказала руководитель Департамента коммуникаций НСЗУ Лилия Гудзь.

Комментировать такой радикальный шаг руководителя медучреждения в НСЗУ не стали. Но и санкции за подобные управленческие решения не предусмотрены.

В Украине поднимут зарплаты учителям

В 2022 году в Украине собираются поднять зарплату учителям. Долгожданное событие может произойти в сентябре.

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Реализовать идею правительства о повышении зарплат учителям с 1 января 2022 года не удалось, поскольку в госбюджете отсутствуют средства на покрытие расходов. Однако, как отмечают в МОН, прорабатывается вариант, при котором учителям будут платить не меньше 15 тысяч гривен ежемесячно, начиная с 1 сентября.

Так, в госбюджете на 2022 год предусмотрен рост (по сравнению с 2021 годом) зарплат педагогов, как и других работников бюджетной сферы, на 8,4% в связи с увеличением размера должностного оклада работника 1 тарифного разряда.

"Такое повышение должностных окладов работников произошло уже с 1 декабря 2021 года (размер должностного оклада работника – 2893 гривны), и дальнейшее повышение запланировано бюджетом с 1 октября 2022 года на 3,1%", – рассказали в Минобразовании.

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