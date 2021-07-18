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Под Киевом есть погибшие, а на западе людей унесло на остров: что натворила непогода

18 июля 2021 10:05

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

В субботу Украину накрыли сильные дожди и штормовой ветер, обесточена сотня населенных пунктов, но это еще не все

В Украине бушевала непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине бушевала непогода. Фото: коллаж "Сегодня"

Непогода в Украине натворила беды – в Киевской области из-за падения дерева погибли два человека, а на западе страны отдыхающих на водоеме сильный ветер унес на остров, откуда они не могли сами выбраться.

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Об этом сообщает ГСЧС.

Так, из-за вчерашних ливней и штормового ветра был обесточен 101 населенный пункт в трех областях (Киевская – 53, Житомирская – 35 и Черниговская – 13). Облэнерго занимаются восстановлением.

В селах Гавриловка и Сухолучье (Киевская область) из-за падений деревьев погибли два человека и один госпитализирован.

А на озере Свитязь Ковельского района (Волынская область) сильный ветер отнес на остров группу из 19 человек на катамаранах и надувных матрасах. Они не могли оттуда самостоятельно добраться до берега – пришлось привлекать спасателей.

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В Украине объявлено штормовое предупреждение: кому не повезет с погодой
Погода в Украине будет так себе. Фото: REUTERS/Alexey Pavlishak
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Как сообщали новости "Сегодня", в Украине объявлено штормовое предупреждение, а также высокий уровень пожарной опасности.

Смотрите, как недавно в Херсоне из-за ливней коллектор вышел из строя:

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