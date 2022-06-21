Под Киевом из-за удара молнии загорелся известный музей (фото, видео)

В Триполье под Киевом 21 июня от удара молнии загорелось помещение, которое находится на территории историко-археологического музея трипольской культуры "Древняя Аратта-Украина". Сотрудники ГСЧС Киевской области в течение двух часов потушили пожар.
"Предварительно установлено, что во вспомогательное здание музея попал разряд молнии. Двухэтажное сооружение охвачено пламенем, но оно не является исторической ценностью. Это техническое помещение", – рассказали сайту "Сегодня" в ГСЧС Киевской области.
В тушении пожара были задействованы 3 единицы техники и 14 человек личного состава.
Причина пожара устанавливается.
В Киеве непогода срывала крыши и валила деревья
Днем 21 июня в Киев пришла большая гроза с сильным шквалистым ветром. В результате разгула стихии падали деревья и срывало крыши домов.
Коммунальные службы выпустили предупреждение:
"Внимание! Штормовое предупреждение! Просьба не ставить автомобили под деревьями! Будьте осторожны и берегите себя".