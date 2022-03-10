Под Киевом ликвидировали российского полковника, получившего орден от Путина

Уничтожили при разгроме колонны оккупантов под Броварами

Под Броварами уничтожили полковника РФ. / Фото: Коллаж: Сегодня

Под Броварами 10 марта воины ВСУ ликвидировали командира танкового полка русской оккупационной армии полковника Андрея Захарова.

Об этом сообщили в пресс-службе Главного Управления Разведки Минобороны Украины в Twitter.

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Во время ведения боевых действий в Броварском районе Киевской области понесла значительные потери в личном составе и технике бальонно-тактическая группа (БТГр) 6 танкового полка (Чебаркуль) 90 танковой дивизии ЦВО.

В результате удара ВСУ погиб российский полковник Андрей Захаров. В 2016 году он, будучи майором, получил орден от президента РФ Владимира Путина.





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ВСУ уничтожили колонну российской техники под Броварами

Под Броварами (Киевская область) состоялось сражение между ВСУ и оккупантами. По предварительной информации, ВСУ подвели первый и последний танк, после чего уничтожили всю колонну российской техники.

Результат работы 72-й бригады ВСУ и полка "Азов" в Броварском районе под столицей был опубликован в паблике.

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