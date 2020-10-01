Под Киевом отчим избил 7-летнего ребенка за неубранные вещи

В Киевской области отчим избил своего 7-летнего пасынка за неубранные вещи. В полицию обратилась администрация школы, в которой учится первоклассник.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Правоохранители установили, что вечером отчим жестоко избил своего 7-летнего пасынка за шалости и не убранные вещи. Вместо обращения к медикам мать отправила ребенка в школу.
Полиция задержала 36-летнего мужчину. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.
В отношении 26-летней матери ювенальные полицейские составили административный протокол. Ребенок сейчас находится в больнице.
Недавно новости "Сегодня" писали, что в Одессе мать избила ребенка на глазах у прохожих. Двухлетнему мальчику в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.
Также сообщалось, что в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.
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