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Под Киевом отчим избил 7-летнего ребенка за неубранные вещи

1 октября, 04:27

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Мать не обратилась за помощью к медикам и отправила ребенка в школу

В Киевской области отчим избил своего 7-летнего пасынка за неубранные вещи. В полицию обратилась администрация школы, в которой учится первоклассник.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Правоохранители установили, что вечером отчим жестоко избил своего 7-летнего пасынка за шалости и не убранные вещи. Вместо обращения к медикам мать отправила ребенка в школу.

Полиция задержала 36-летнего мужчину. До избрания меры пресечения он будет находиться в изоляторе временного содержания.

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В отношении 26-летней матери ювенальные полицейские составили административный протокол. Ребенок сейчас находится в больнице.

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Недавно новости "Сегодня" писали, что в Одессе мать избила ребенка на глазах у прохожих. Двухлетнему мальчику в больнице диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга.

Также сообщалось, что в Кривом Роге горе-мать поила маленького ребенка алкоголем. Это произошло возле одного из супермаркетов микрорайона Восточный-2.

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дети избиение полиция киевская область
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