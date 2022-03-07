Под Киевом в бою с оккупантами погиб экс-депутат Рады

Александр Марченко был ветераном российско-украинской войны

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В Пуще-Водице под Киевом в бою с российскими оккупантами погиб народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко.

Об этом сообщил в Facebook лидер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

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"В бою с оккупантами в Пуще-Водице погиб ветеран московско-украинской войны, офицер, народный депутат Украины VIII созыва от ВО "Свобода" Александр Марченко. Вечная память и слава Герою! Смерть врагам! Отомстим!" – написал он.

Член ВО "Свобода" Евгений Чубук в Facebook уточнил, что Марченко погиб 7 марта.

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Оккупанты убили главу Гостомельской ОТГ

Глава Гостомельской ОТГ Юрий Прилипко был застрелен российскими оккупантами.

Как сообщает Гостомельский поселковый совет, Прилипко "погиб, раздавая хлеб голодным и лекарства больным", его "вместе с побратимами Русланом Карпенко и Иваном Зорей застрелили оккупанты".