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Под Крымом "Осы" ВСУ уничтожили "вражеские самолеты": видео учений

7 июля 2021 9:28

Сергей Мартынец Сергей Мартынец

По легенде учений, украинские военные отомстили врагу за нападение на колонну ВСУ – авиация врага была уничтожена

"Осы" ВСУ отпугнули самолеты врага. Коллаж "Сегодня"

"Осы" ВСУ отпугнули самолеты врага. Коллаж "Сегодня"

Украина продолжает учения вблизи оккупированного Крыма. На этот раз украинские военные отрабатывали уничтожение вражеской авиации из зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ".

Об этом сообщает Командование объединенных сил.

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Как рассказал командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, по легенде учений колонна подразделения реактивных систем залпового огня "Смерч" осуществила марш для изменения огневых позиций, но в ходе выдвижения была атакована авиацией условного противника.

"Расчеты зенитных ракетных комплексов в условиях максимально приближенных к боевым, поставленных радиоэлектронных помех осуществили разведку воздушной обстановки, определили координаты целей, после чего уничтожили самолеты условного противника пусками ракет", – сказал он.

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Кроме того, украинские военные отработали разведку, выявление, сопровождение и уничтожение групповых и одиночных целей, находящихся на разных высотах и ​​скоростях.

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"Подразделение РСЗО "Смерч" отработало учебно-боевые упражнения по уничтожению пунктов базирования условного противника и взлетно-посадочных полос как штурмовой авиации, так и беспилотных летательных аппаратов", – добавил генерал.

Как сообщали новости "Сегодня", недавно ВСУ остановили "прорыв противника" вглубь Украины. Маневры проходили на полигонах в Херсонской и Запорожской областях, а также в акватории Азовского и Черного морей.

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