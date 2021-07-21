Под Крымом ВСУ навели ракеты на "вражеские самолеты" (видео)

"Бук" ВСУ нацелился на самолеты противника. Коллаж "Сегодня"

Недавно вражеские самолеты под Крымом тренировались сбивать "Осами", а теперь украинские военные провели учения на зенитно-ракетных комплексах "Бук" вблизи административной границы с оккупированным полуостровом.

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Об этом сообщает Командование объединенных сил.

По словам командующего объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева, сначала военные совершили многокилометровый марш на боевые позиции.

"Уже на месте военнослужащие выполнили развертывание комплексов на необорудованных позициях. В частности, расчеты отработали поиск, обнаружение, захват и сопровождение воздушных целей. В завершение тренировки личный состав выполнил условные пуски по воздушным целям, прикрыв таким образом важные объекты гражданской и военной инфраструктуры от авиаудара. Расчеты быстро заступили на боевое дежурство, автоматически взяли на сопровождение и уничтожили обнаруженные радиолокационной станцией цели условного противника еще до момента вхождения их в район ответственности", – рассказал он.

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Генерал отметил, что бойцы хорошо справились с заданием, поскольку тренировка проводилась на незнакомой местности в условиях сложной наземной, воздушной и радиоэлектронной обстановки.

Как сообщали новости "Сегодня", ранее ВСУ остановили "прорыв противника" вглубь Украины. Маневры проходили на полигонах в Херсонской и Запорожской областях, а также в акватории Азовского и Черного морей.