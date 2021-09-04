Под Луганском боевики открыли огонь по журналистам – видео из эпицентра боя

Съемочная группа новостей "Сегодня", работавшая вблизи Золотого в Луганской области, оказалась в эпицентре боя.
Когда военкор Александр Махов и оператор Александр Хлынин делали стандартный сюжет, боевики открыли огонь из гранатометов, пулеметов и минометов по позициям наших военных. Репортеры увидели войну глазами солдат.
"Прилетели два РПГ, началась перестрелка. Вероятно, будут забрасывать снаряды в окоп. Поэтому надо искать укрытие", – говорил на камеру Александр Махов, согнувшись передвигаясь по окопам.
"Здесь прятаться наиболее безопасно, – дальше продолжил свой репортаж Махов из блиндажа. – Тут, видите, есть перекрытие, а сверху еще мешки и если прилетит мина, то есть шанс выжить".
Противник рядом
Александр дополнил, что как только начался бой, пропала связь и связаться со штабом, чтобы доложить обстановку, можно было только по проволочной линии. Украинские военные быстро открыли огонь по позициям противника из дежурных огневых средств – из пулеметов. Тяжелое вооружение использовано не было.
Боец рассказал, что в этом месте позиции боевиков находятся всего лишь в нескольких сотнях метров и им удобно работать по нам из РПГ и крупнокалиберных пулеметов. "Противник, открывая огонь, может под шумок пройтись по позициям и наблюдать за нами", – добавил солдат.
Огонь велся около 20 минут. После того, как стрельба стихла, журналисты быстро покинули позиции, поскольку оставалась вероятность того, что атака повторится.
Статистика
- На Донбассе, несмотря на объявление перемирия, боевики продолжают обстрелы. За 2 сентября они пять раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы.
- 1 сентября боевики 12 раз нарушили договоренности Трехсторонней контактной группы. В результате обстрелов один военнослужащий ООС получил осколочное ранение. Состояние его здоровья – удовлетворительное.