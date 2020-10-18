Под Львовом кандидата в депутаты горсовета во время агитации избили два местных жителя

В поселке Рудно (Львовская область) двое местных жителей напали на кандидата в депутаты Львовского городского совета.

Реклама

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Нападение произошло, когда кандидат проводил предвыборную агитацию.

Двое мужчин устроили драку и повредили автомобиль кандидата в депутаты. Правоохранители открыли уголовное производство по факту препятствования осуществлению избирательного права.

В тренде Напавшему на участника АТО в Киеве избрали меру пресечения

Мужчинам грозит до 5 лет лишения свободы.

Реклама

Начальник Главного управления Нацполиции в Киеве Андрей Крищенков эфире телеканала "Украина 24" рассказал о распространенных нарушениях во время избирательной кампании.

Ранее мы писали, как украинцы будут голосовать на выборах.

Все подробности в спецтеме Местные выборы в Украине 2020

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама