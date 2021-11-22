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Под Львовом нарушитель протаранил два авто полицейских и ранил четырех патрульных (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
22 ноября, 18:14
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Водитель отказался остановить свой автомобиль по требованию полиции и начал бежать
Водитель "Рено Дастер" отказался пройти проверку на состояния алкогольного опъянения.
Водитель "Рено Дастер" отказался пройти проверку на состояния алкогольного опъянения. / Фото: Коллаж: Сегодня

Во Львовской области полицейские задержали нарушителя ПДД за нанесение телесных повреждений правоохранителям. Водитель не выполнил требования полицейских об остановке и повредил два служебных автомобиля.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции.

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Подробности

В ночь на 22 ноября около 2:15 по автодороге между городом Городок и селом Бартатов Львовского района патрульные заметили автомобиль "Рено Дастер", водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Несмотря на неоднократные требования полицейских об остановке, нарушитель увеличил скорость и начал убегать, создавая аварийные ситуации и подвергая опасности других участников дорожного движения. В результате злоумышленник повредил два служебных автомобиля, в результате чего четверо сотрудников полиции получили телесные повреждения.

Нарушителя поймали

Вскоре патрульные полицейские остановили водителя-нарушителя на окраине села Стоянцы Яворивского района. На месте работала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили личность водителя, 35-летнего жителя Яворивского района. Пройти проверку на состояние алкогольного опьянения он отказался.

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Фото: полиция

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Наказание

Следователи открыли уголовное производство по ч.2 ст.345 (Умышленное причинение работнику правоохранительного органа или его близким родственникам побоев, легких или средней тяжести телесных повреждений в связи с исполнением этим работником служебных обязанностей) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание – ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок. Досудебное расследование продолжается.

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