Под Николаевом мужчина убил свою 80-летнюю бабушку (фото)

В Николаевской области задержали мужчину, который убил свою 80-летнюю бабушку.

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию поступило сообщение от жительницы пгт Александровка о том, что она обнаружила мертвой свою 80-летнюю соседку. Эксперты обнаружили на теле мертвой женщины следы избиения.

После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

Реклама Фото: Нацполиция

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Правоохранительные органы выяснили, что к смерти женщины причастен ее внук, который приходил накануне в гости.

В отделении полиции 37-летний мужчина рассказал, что с бабушкой у него произошел конфликт, в результате которого он несколько раз ударил женщину в лицо и, схватив за шею, задушил.

Также правоохранители установили, что мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

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Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

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