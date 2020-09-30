Українська
$ 28,3
33,13
  1. Последние новости Украины

Под Николаевом мужчина убил свою 80-летнюю бабушку (фото)

30 сентября, 00:59

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Женщина обнаружила мертвой свою 80-летнюю соседку

В Николаевской области задержали мужчину, который убил свою 80-летнюю бабушку.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

В полицию поступило сообщение от жительницы пгт Александровка о том, что она обнаружила мертвой свою 80-летнюю соседку. Эксперты обнаружили на теле мертвой женщины следы избиения.

После проведения судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть женщины наступила в результате механической асфиксии.

Фото: Нацполиция
Реклама

Фото: Нацполиция

В тренде
Новые правила для въезда иностранцев в Украину: что нужно знать

Правоохранительные органы выяснили, что к смерти женщины причастен ее внук, который приходил накануне в гости.

В отделении полиции 37-летний мужчина рассказал, что с бабушкой у него произошел конфликт, в результате которого он несколько раз ударил женщину в лицо и, схватив за шею, задушил.

Также правоохранители установили, что мужчина уже отбывал наказание за совершение аналогичного преступления.

За совершенное преступление мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.

Реклама

Также новости "Сегодня" писали, что в Киеве полицейские в течение нескольких часов раскрыли убийство мужчины.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Николаев полиция убийства
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменять
Старые купюры и монеты 25 копеек выйдут из оборота: где их обменятьФинансы
Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожал
Доллар в Украине снова побил годовой рекорд, евро подорожалФинансы
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)
Как гаджеты подслушивают разговоры украинцев: 3 простых совета по безопасности (видео)Украина
Коронавирус в Украине: за сутки более 3600 зараженных
Коронавирус в Украине: за сутки более 3600 зараженныхУкраина
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябре
Запасов тепла хватит ненадолго: какой будет погода в октябреУкраина
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)
В Киеве горит многоэтажка на Соломенке (фото)Происшествия

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять