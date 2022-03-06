Под Николаевом разгромлен батальон предателей из Крыма

Путин помог СБУ привлечь виновных к ответственности – сам отправил предателей на верную смерть в Украину

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Под Николаевом украинские силовики разгромили батальонно-тактическую группу оккупантов. Большинство ее личного состава – бывшие украинские военные, которые в 2014 году изменили нашему государству и перешли на сторону РФ в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

С тех пор СБУ поименно определила каждого предателя и ждала случая наказать их, поскольку они скрывались на временно оккупированной территории.

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Кроме того, СБУ захватила документы военных РФ. У нас есть таблица позывных, номера мобильных телефонов, флеш-носители.

СНБО создал сайт для родственников пленных

СНБО Украины создал сайт "Оккупант" со списком пленных русских оккупантов. С помощью сервиса родственники солдат могут их найти.

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Российские оккупанты взяли в плен украинского военного летчика, который катапультировался после поражения вражеской ракетой. Они записали с ним пропагандистское видео.

Ситуация в Украине 6 марта