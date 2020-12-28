Под Новый год пришла "весна": в Украине потеплеет до +14

Несмотря на теплую погоду, в Украине будет штормовой ветер

Завтра, 29 декабря, столбики термометров поползут вверх, особенно на юге. Осадки в виде дождя и мокрого снега ожидаются только на западе и севере.

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Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталия Диденко.

Во вторник на всей территории страны сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

В западных областях и в северной части осадки ожидаются преимущественно в виде дождя, ночью и утром – с мокрым снегом.

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Завтра в течение дня ожидается 5-9 градусов, на юге 7-14 тепла. Только на северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, днем ​​0-4 градуса выше нуля.

В Киеве 29 декабря удержится сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, завтра днем ​​без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем ​​в столице столбики термометров "подскачут" до 5-7 градусов.

"К концу 2020года и в начале 2021-го в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода", – добавила Диденко.

В последнее время зима удивляет. Слабые попытки снегопада сразу же перебиваются аномальным теплом и снег надолго не задерживается. Чем ближе к концу года, тем теплее на улице. Сайт "Сегодня" узнавал, будет ли снег на Новый год.

Видео: Сегодня

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