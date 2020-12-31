Под Новый год стало больше больных COVID-19: онлайн-брифинг Минздрава

В Украине снова выздоровевших больше, чем новых больных

Министр здравоохранения Максим Степанов дает онлайн-брифинг о ситуации с коронавирусом в Украине.

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Как стало известно, по состоянию на утро 31 декабря в Украине подтвердили 9699 новых случаев заражения коронавирусом (1 055 047 с начала эпидемии). За среду умерли 209 украинцей (18 533 с начала эпидемии), а выздоровели 11 803 человека (709 993 с начала эпидемии).

Отметим, что в Украине очередная неделя показывает позитивную динамику в преодолении эпидемии – количество выздоровевших превышает количество новых заразившихся. Однако больницы все так же стабильно заполнены пациентами, а показатели смертности от осложнений держатся преимущественно высокие. Читайте подробнее о ситуации с коронавирусом за прошлую неделю.

А тем временем стало известно, что Украина получит дополнительно 1,9 млн доз вакцины и это будет китайский препарат компании Sinovac Biotech. Стоимость одной дозы составит 504 гривни – контракт уже подписан.

Видео: Сегодня

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