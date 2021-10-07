"Что он сделал для Украины?": депутат попал в скандал из-за высказываний про бойцов АТО (видео)

Он возмутился, что им выделяют землю. Инцидент произошел на сессии горсовета

Депутат попал в скандал. Фото: коллаж "Сегодня"

В Подольске Одесской области на сессии городского совета один из депутатов возмутился тем, что бойцам АТО выделили 2 га земли. По его словам, он не понимает, за что им такие привилегии.

Соответствующий ролик опубликовали в Telegram-канале "Одесса INFO".

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"Чем тот атошник лучше меня?"

На сессии городского совета Подольска во время обсуждения вопроса выделения бойцам АТО/ООС 2 га земли вспыхнул скандал. Один из депутатов задал вопрос, всем ли участникам боевых действий выдали участки. В этот момент свое недовольство решил высказать другой депутат – Владимир Колесник от "Европейской солидарности".

"Чем тот атошник лучше меня, что он сделал для Украины или для города? Говорят, 24 людям выдали — достаточно", — сказал депутат горсовета.

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Как участникам АТО/ООС получить землю?

Участники боевых действий и приравненные к ним лица имеют право на первоочередное отведение в собственность земельных участков. Закон устанавливает следующие площади:

для ведения садоводства — не более 0,12 га;

для ведения личного сельского хозяйства — не более 2,0 га;

для строительства и обслуживания жилого дома в селах — не более 0,25 га, в поселках — не более 0,15 га, в городах — не более 0,10 га;

Обращаться необходимо в орган исполнительной власти или местного самоуправления по месту расположения земельного участка. Ходатайство оформляется в произвольной форме, в нем указывается целевое назначение участка и его ориентировочные размеры (в пределах норм). Также необходимо приложить:

Графические материалы, на которых указано желаемое место расположения земельного участка (например, копию из кадастровой карты). Копию паспорта и копию идентификационного номера. Документ, удостоверяющий участие в АТО.

Чиновникам запрещается требовать дополнительные документы.

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