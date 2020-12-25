Под Одессой дети получили огнестрельные ранения

6-летние девочки забежали в сарай, где сработало огнестрельное самодельное устройство

В Лиманском районе Одесской области две шестилетние девочки попали в больницу с огнестрельными ранениями.

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Об этом сообщает пресс-служба полиции области.

Предварительно известно, что дети самостоятельно играли во дворе. Родители в это время были в доме.

Во время развлечений девочки забежали в сарай, где сработало самодельное устройство. Оказалось, что отец одной из девочек установил его для отпугивания воров.

В результате, одна девочка получила огнестрельное ранение дробью обеих ног, ее подружка – ранение живота. Детей сразу же доставили в больницу, их состояние – удовлетворительное.

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/ Фото: Нацполиция

Правоохранителями решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по статье 128 (Неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) и ч.1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее мы сообщали, что в Одесской области злоумышленник застрелил находившегося в автомобиле мужчину.

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