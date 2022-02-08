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СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Под Одессой горе-мать пыталась напоить ребенка алкоголем в присутствии соцработников (видео)

Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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МаленькийСреднийБольшой
8 февраля, 07:32
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После госпитализации ребенка мать ни разу к нему не наведалась

Кричащая история в Одесской области. Мать прямо в присутствии соцработников пыталась напоить новорожденного сына самогоном, а впоследствии и кипятком. Уверяла — случайно, мол, перепутала. Мальчика срочно госпитализировали. Как чувствует себя и вернется ли Саша к родной матери?

Об этом говорится в выпуске новостей "Сегодня".

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Проблемы с ребенком

Что с младенцем не все хорошо заметила фельдшер. Елена осматривала новорожденного ежедневно и забила тревогу из-за того, что за 20 дней мальчик совсем не набрал веса. Чем кормят Сашу — пришли выяснять в семью соцработники с педиатром.

"Я услышала запах алкоголя в доме. Я развернулась – бутылка была закрыта. Я спрашиваю: "А откуда запах такой?" Никто не слышит. Она наклоняется над кроваткой к ребенку, начинает ему давать. Я попросила забрать эту плашку, она мне ее дала без вопросов. Когда я ее открыла — мне сразу этот горячий самогон", — рассказывает специалист социальной работы Андреево-Ивановской общины Татьяна Иващенко.

Смесь выбросили. Но и в новой порции, которую приготовила мать, вместо воды был снова самогон.

"Она не сказала, что она специально это делала, она сказала, что может и спутала. Когда спросили, где взялось — никто точно не мог сказать. Потом брат сказал: "Может на растирание?", — говорит директор территориального центра социального обслуживания Лариса Негодинская.

А третий раз Валентина чуть не напоила ребенка кипятком. Поэтому Сашу доставили в больницу. Медики диагностировали недобор в весе и пеленочный дерматит, однако в крови алкоголя не обнаружили. Чем обычно кормит сына, мы попытались спросить лично у мамы. Однако женщина отказалась общаться с журналистами.

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Спиртное в детскую бутылку попало случайно – уверенные односельчане. О семье говорят: не пьют, работящие. Единственная странность — большая разница в возрасте. Валентине — 29, а ее сожителю — 73.

Горе-мать

Соцработники знают, что первенца своего Валентина бросила, как только родила на сене у соседей. Так что подозревают, что и Сашу мать не слишком берегла. Мол, ребенок голоден и спит долго.

"Она произнесла такую фразу: "Вас много и все командуют как делать по-разному". Я не знаю, кто туда пришел, может и сказал. Степан говорил, что Вали не дает спать, он лает, ребенок лает. Это уже тоже было подозрительно, почему он спит все время и такой худой", — рассказывает специалист социальной работы Андреево-Ивановской общины Татьяна Иващенко.

Как чувствует себя мальчик сейчас?

В больнице Саша за пять дней набрал 600 граммов, заметно поправился, говорят медики. Валентина ни разу к нему не наведалась.

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Мальчик всюду записан по вымышленной фамилии — Иванов. Настоящего нет, как и свидетельства о рождении. Поэтому сейчас соцработники оформляют документы, а уже потом будут решать, вернется ли он к родной матери.

В Донецкой области двое детей отравились самогоном

В Донецкой области двое братьев 9 и 12 лет отравились самогоном. Младшего нашли на улице прохожие, он не смог дойти домой. Отмечается, что в селе Яровая местная жительница обнаружила младшего мальчика без сознания на земле. На место выехали полицейские. Мать детей рассказала, что ее старший сын вернулся домой, у него были признаки сильного отравления.

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