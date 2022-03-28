Под Одессой поймали мужчину за псевдоминирование эвакуационного поезда

Мужчину полицейские установили в течение нескольких часов – он находился на работе

Пьяный мужчина решил "заминировать" поезд / Фото: Коллаж: Сегодня

В Одесской области полиция задержала жителя Куяльницкой ОТО за ложное сообщение о минировании эвакуационного пассажирского поезда.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции области.

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"52-летний мужчина сообщил полицейским и спасателям, что под эвакуационный поезд заложена бомба. Сотрудники спецслужб провели тщательный осмотр вагонов, но никаких взрывных устройств не обнаружили", – говорится в сообщении.

Псевдоминера копы установили в течение нескольких часов. Он находился на работе в Одессе, был нетрезв и объяснил свои действия негативным отношением к полиции.

Ему сообщили о подозрении по ч.1 ст.259 Уголовного кодекса Украины. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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Посевная под угрозой из-за минирований

Российские оккупанты в нарушение норм международного гуманитарного права не прекращают артиллерийских атак, обстрелов ракетами и авиацией, направленных на уничтожение инфраструктуры городов. Из-за хаотического минирования местности и уничтожения сельскохозяйственной техники под угрозой начало посевной кампании в отдельных регионах Украины.

На временно занятых территориях Запорожской области противник из-за проблем с логистическим обеспечением пытается отнимать топливо у гражданского населения и аграриев, чтоб пополнить свои запасы.

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