Под Офисом президента откроют детскую площадку

Произведения Марии Примаченко станут частью детской площадки на Банковой / коллаж "Сегодня"

Под Офисом президента Украины в Киеве устанавливают детскую площадку, оформленную по мотивам произведений всемирно известной украинской художницы Марии Примаченко. Презентация этого арт-объекта состоится в августе. Он будет бесплатным и открытым для всех желающих.

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Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

"Обустраивать интересные локации у Офиса президента уже стало хорошей традицией. Зимой к новогодним праздникам мы делали здесь праздничный городок. А летом здесь появятся фантастические образы из произведений художницы Марии Примаченко. Дети будут развлекаться на площадке, а их родители будут узнавать больше про нашу разнообразную, яркую и самобытную культуру", – отметил заместитель руководителя Офиса Главы государства Кирилл Тимошенко.

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Инициатива создания нового художественного объекта на Банковой, 11 принадлежит Национальному комплексу "Экспоцентр Украины" (ВДНХ) в рамках ежегодного проекта "Лето на ВДНХ". Вдохновением для арт-локации стало творчество одной из самых известных художниц Украины Марии Примаченко.

При проектировании зоны развлечений учли возможности людей с особыми потребностями. "Каждый образ здесь уникальный и прекрасный по-своему, и именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: равное пространство для всех", – говорится в сообщении.

"Мы очень рады, что нам удалось реализовать данный проект. Работы Марии Примаченко были выбраны не случайно – они как нельзя лучше иллюстрируют добро, украинское гостеприимство и передают национальный колорит. Мы знаем, что и киевляне, и гости столицы часто гуляют возле Дома с химерами, поэтому надеемся, что, познакомившись с такой необычной локацией в центре города, они получат радостные эмоции", – отметил гендиректор Национального комплекса "Экспоцентр Украины" Евгений Мушкин.

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Напомним, что во время новогодних праздников на Банковой был установлен новогодний городок, на открытие которого пришел президент Владимир Зеленский с женой Еленой .