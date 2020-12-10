Под Офисом Зеленского появилась новогодняя елка в "горшке": фото и видео

У сотрудников ОПУ будет новогоднее настроение, несмотря на отсутствие настоящей зимы

Офис президента готовится к Новому году. На Банковую привезли елку и начали устанавливать, а после – начнут и украшать. Об этом сообщают "Буквы".

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Новогоднюю елку привезли живую, а была она в специальном "горшке". Установлена она будет рядом с катком, который расположили справа от входа в Офис президента.

Теперь и у сотрудников ОПУ будет новогоднее настроение, несмотря на отсутствие настоящей зимы.

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Как сообщали новости "Сегодня", главную елку страны уже традиционно для последних лет установили на Софийской площади в центре Киева. Она искусственная и общий вес конструкций – почти 100 тонн. А вот высота будет для нас рекордной – 31 метр. Она засияет новогодними гирляндами и огнями, как и планировалось, 19 декабря – в день Святого Николая. Недавно мы показывали первую игрушку на главной елке страны.

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