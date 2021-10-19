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Получил черепно-мозговую травму: под Ровно водитель снес коляску с младенцем (видео)

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
19 октября, 15:33
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10-месячного мальчика госпитализировали. В полиции сообщили, что мужчина за рулем был трезв
В Ровенской области мужчина сбил коляску с ребенком. Фото: коллаж "Сегодня"
В Ровенской области мужчина сбил коляску с ребенком. Фото: коллаж "Сегодня"

В городе Дубно Ровенской области 65-летний мужчина наехал на коляску с младенцем. В этот момент мама ребенка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.

Подробности ЧП

Происшествие случилось во вторник, 19 октября, в Дубно на улице Грушевского. 65-летний водитель автомобиля Opel Meriva наехал на коляску с младенцем.

От удара коляска перевернулась, но 10-месячный мальчик не выпал, так как был пристегнут.

Машина сбила коляску с маленьким ребенком. Фото: ГУНП
Машина сбила коляску с маленьким ребенком. Фото: ГУНП

В каком состоянии ребенок и его мама?

Предварительно медики диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга под вопросом.

24-летняя мама ребенка не пострадала. Мальчика госпитализировали в больницу для дополнительного обследования.

К слову, на данный момент начато досудебное расследование. В полиции добавили, что водитель был трезв.

Место ДТП. Фото: ГУНП
Место ДТП. Фото: ГУНП

Напомним, во Львове водитель автомобиля наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.

На момент наезда мужчина вез коляску с девочкой 2017 года рождения на пешеходном переходе. В результате наезда ребенка с ушибами госпитализировали в больницу.

Также в поселке Донское Донецкой области мопед под управлением 15-летнего подростка врезался в коляску с полуторамесячным ребенком.

Кроме того, ВАЗ сбил детскую коляску на тротуаре. От удара ребенка выбросило из коляски. Малыша срочно госпитализировали, но врачам его спасти не удалось – ребенок умер в больнице.

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