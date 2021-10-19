Получил черепно-мозговую травму: под Ровно водитель снес коляску с младенцем (видео)

В городе Дубно Ровенской области 65-летний мужчина наехал на коляску с младенцем. В этот момент мама ребенка переходила проезжую часть по пешеходному переходу.
Об этом сообщили в пресс-службе полиции Ровенской области.
Подробности ЧП
Происшествие случилось во вторник, 19 октября, в Дубно на улице Грушевского. 65-летний водитель автомобиля Opel Meriva наехал на коляску с младенцем.
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От удара коляска перевернулась, но 10-месячный мальчик не выпал, так как был пристегнут.
В каком состоянии ребенок и его мама?
Предварительно медики диагностировали у младенца закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга под вопросом.
24-летняя мама ребенка не пострадала. Мальчика госпитализировали в больницу для дополнительного обследования.
К слову, на данный момент начато досудебное расследование. В полиции добавили, что водитель был трезв.
Напомним, во Львове водитель автомобиля наехал на коляску с ребенком на пешеходном переходе и скрылся с места ДТП.
На момент наезда мужчина вез коляску с девочкой 2017 года рождения на пешеходном переходе. В результате наезда ребенка с ушибами госпитализировали в больницу.
Также в поселке Донское Донецкой области мопед под управлением 15-летнего подростка врезался в коляску с полуторамесячным ребенком.
Кроме того, ВАЗ сбил детскую коляску на тротуаре. От удара ребенка выбросило из коляски. Малыша срочно госпитализировали, но врачам его спасти не удалось – ребенок умер в больнице.