Под Сумами застряло 500 единиц техники оккупантов

У военных РФ кончилась солярка

/ Фото: Коллаж: Сегодня

Под Сумами колонна из более 500 единиц российской техники продолжает стоять на роменской трассе.

Как сообщает корреспондент "Сегодня", у российских военных нет возможности дозаправиться.

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В Сумской области в ночь на 13 марта объявлялась тревога, однако бомбардировок не было. В селах под Сумами работала артиллерия. Местная тероборона уничтожила два танка российских оккупантов, передает корреспондент.

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Противник продолжает использовать гражданскую инфраструктуру для военных нужд. В нарушение требований Международного гуманитарного права продолжает размещать подразделения и технику на объектах повышенной опасности, проводит обстрелы мирного населения, проводит незаконные проверки личных вещей и обыски среди местных жителей, переодевается в гражданскую одежду и форму ВС Украины.

Морально-психологическое состояние войск противника, участвовавшего в боях с Вооруженными Силами Украины, продолжает ухудшаться, растет количество случаев дезертирства и отказов от исполнения приказов.

В связи с потерями вооруженные силы РФ формируют новые подразделения. В частности, командование врага планирует привлечь около 1500 человек из состава 40-й отдельной бригады морской пехоты (Петропавловск-Камчатский, Тихоокеанский флот).

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Вооруженные Силы Украины во взаимодействии с другими составляющими сил обороны дают достойный отпор войскам противника. В частности, за предыдущие сутки были уничтожены два вертолета, два истребителя (один из которых Су-34) и два БПЛА.