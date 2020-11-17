Под ударом не только легкие. Какие органы человека поражает коронавирус

Коронавирус атакует организм на клеточном уровне, клонируя сам себя

Коронавирус проникает в клетки через рецепторы ACE2. Они есть практически в каждом органе: в каких-то меньше, в каких-то больше.

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Попав внутрь, коронавирус захватывает здоровые клетки и начинает создавать бесчисленные копии себя. В конце концов, он убивает часть здоровых клеток.

Объясняем, какие органы поражает коронавирус.

Слизистые носа и горла

Вначале вирус поражает клетки, которые встречает первыми, – слизистые носа и горла. Зараженный теряет обоняние и вкус, может развиться лихорадка, сухой кашель, боль в горле, в голове и теле.

Вирус движется по дыхательным путям к легким. В нижних дыхательных путях больше рецепторов ACE2. Таким образом, COVID-19 проникнет глубже, чем вирусы, которые вызывают простуду.

Легкие

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Именно в альвеолах легких так много рецепторов, которые атакует вирус. Когда вирус добирается к ним, легкие могут воспалиться. Дыхание затрудняется. Воспаление может привести к пневмонии – инфекции крошечных воздушных мешочков (альвеол) внутри легких, где кровь обменивается кислородом и углекислым газом.

Если врач сделает компьютерную томографию грудной клетки, то он, вероятно, увидит тени или пятнистые участки, которые еще называют "матовым стеклом".

У большинства людей симптомы заканчиваются кашлем и повышением температуры. В восьми из 10 случаев поражаются легкие. Но у некоторых инфекция усугубляется.

Примерно через 5-8 дней после появления симптомов у больных появляется одышка. А через несколько дней – синдром острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС). Это быстрое начало широкого воспалительного процесса в легких.

Многим людям с ОРДС требуется искусственная вентиляция легких. Поскольку жидкость собирается в легких и они переносят меньше кислорода в кровь. Это означает, что кровь может не снабжать органы кислородом в достаточном объеме. Это может привести к остановке работы почек, легких и печени.

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Сердце и кровеносные сосуды

На неизвестный вирус организм может дать чрезмерную реакцию, которая называется "цитокиновый шторм".

Цитокины – это сигнальные молекулы, которые выделяются, чтобы сообщить клеткам о воспалении. Когда выделяются цитокины, тогда начинается иммунная реакция на воспалительный процесс. Но во время цитокинового шторма уровни некоторых цитокинов взлетают далеко за пределы, и иммунные клетки начинают атаковать здоровые ткани. Повреждаются кровеносные сосуды, падает артериальное давление, появляются тромбы и появляется катастрофическая органная недостаточность.

Вирус может напрямую поражать слизистую оболочку сердца и кровеносных сосудов, которые полны рецепторами-мишенями.

Инфекция может привести к сужению кровеносных сосудов. Есть данные ишемии пальцев рук и ног – снижении кровотока, которое может привести к опуханию пальцев и отмиранию тканей.

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Мозг

Вирус также может мешать передаче сигналов в мозгу, но пока еще не изученным образом. Первый ключ к разгадке этого коварного эффекта: COVID-19 часто вызывает временную потерю запаха и вкуса, обычно без заложенности носа.

Тромбы или сгустки крови, которые появляются в сосудах вследствие коронавируса, могут блокировать или разорвать сосуд в головном мозге. Ограничивается кровоснабжение мозга, что вызывает инсульт, и начинают за считанные минуты отмирать клетки мозга. Это может ухудшить речь, движение и мышление в зависимости от места и тяжести инсульта.

Глаза

Рецепторы ACE2 есть в клетках поверхности роговицы, внутри век и в белке глаза. Примерно у трети госпитализированных пациентов развиваются глазные аномалии, включая конъюнктивит. Конъюнктивит чаще встречается у более тяжелых пациентов. Поражение глаз может произойти на ранней стадии. Клетки глазной поверхности являются входными воротами и резервуарами вируса. Инфекционный вирус может сохраняться в глазу до трех недель.

ЖКТ

Симптомы со стороны желудочно-кишечного тракта (ЖКТ) включают потерю аппетита, тошноту, рвоту, диарею, боль или дискомфорт в животе. Эти симптомы могут начаться раньше или возникать вместе с другими симптомами, такими как жар и кашель, или без них.

Нижний отдел желудочно-кишечного тракта богат рецепторами ACE2. Белковая оболочка вируса также обнаружена в клетках желудка, двенадцатиперстной кишки и прямой кишки. Более половины госпитализированных пациентов с COVID-19 имеют повышенный уровень ферментов печени, что указывает на повреждение печени или желчных протоков. Скорее всего, это происходит из-за сверх активной иммунной системы или из-за лекарств, вызывающих повреждение печени.

Почки

Пациенты с COVID-19, страдающие пневмонией, часто также страдают от повреждения почек . Почему это происходит, неясно, но основными подозреваемыми до сих пор являются тромбы в сосудах, ведущих к почкам, гиперактивное воспаление в организме, недостаток кислорода или прямая вирусная атака на почки.

Клетки, выстилающие канальцы, которые отфильтровывают токсичные соединения из крови, также изобилуют рецепторами ACE2. Ученые, изучающие 1000 пациентов с Covid-19 в больнице Нью-Йорка, сообщили, что у 78% пациентов интенсивной терапии развилось острое повреждение почек.

Психологические проблемы

Социальная изоляция и финансовые трудности из-за COVID-19 приводят также ко множеству психологических проблем. Они могут затянуться на месяцы. Исследования показывают, что у некоторых пациентов, выздоравливающих от COVID-19, возникают проблемы с психическим здоровьем. К ним относятся тревога, депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство. Долгосрочное эффекты влияние включает развитие болезни Альцгеймера или Паркинсона.

Ранее "Сегодня" писал, что американская вакцина от COVID-19 Moderna показала высокий уровень эффективности. Одна из главных особенностей Moderna — это температура, при которой может храниться препарат. Так, если разработку BioNTech нужно хранить при -73 градусах, то Moderna – при -20. Мoderna намерена установить на свою вакцину от коронавируса цену на уровне 50-60 долларов США за курс прививок, что составляет порядка 25-30 долларов за дозу.

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