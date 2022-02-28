Под Запорожьем оккупанты бросили БТРы и сбежали на отжатых автомобилях

Местные жители говорят, что путинские солдаты совсем голодные и им не до войны

Российские военные бегут. Коллаж "Сегодня"

В населенном пункте Орлянское Запорожской области российские военные побросали технику, "отжали" у местных автомобили и уехали в направлении Донецка. Об этом "Сегодня" рассказала местная жительница.

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По ее словам, оккупанты заехали на танках и БТРах, разграбили магазины, а потом решили сбежать на самых дорогих машинах, которые смогли найти.

"Тут в Каменско-Днепровском районе поотжимали у людей машины, попрыгали в машины, горючее позабирали и помчались в сторону Донецка. Побросали свои БТРы", – сказала женщина.

Она уточнила, что на машинах сбежали те солдаты, что приехали на БТРах. Также местные узнали от российских военных, что тем выдали сухпайки на двое суток, вот только вторжение затянулось и наступил голод.

Бои в Запорожской области

25 февраля враг ударил ракетами в Запорожской области. Удар был нанесен по пограничному подразделению "Приморский Посад", в результате чего среди пограничников были погибшие и раненые.

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26 февраля оккупанты заняли территорию бывшего аэропорта Бердянск. Аэропорт хоть и не работает сейчас, но находится в непосредственной близости к приморскому городу.

28 февраля представитель Совета обороны Запорожской области Иван Арефьев сообщил, что в Бердянске оккупанты расстреляли местного жителя из-за телефона.

Также сегодня местные жители спели гимн Украины перед техникой врага.