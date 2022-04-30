Под Житомиром годовалая девочка получила ранения из-за взрыва гранаты

Гранату на поле нашел и принес в дом родственник семьи

Жизни ребенка ничего не угрожает / Фото: Коллаж: Сегодня

В Житомирской области годовалая девочка получила ранения, играя с запалом ручной гранаты. Об этом сообщает пресс-служба в Нацполиции области.

Как это произошло

"Около 19:40 в полицию от медиков поступило сообщение о госпитализации в больницу годовалой девочки, жительницы Потиевской общины с мелкими ссадинами по телу. Оказалось, что девочка играла с предметом, который недавно нашел в поле и принес в дом родственник. По выводам специалистов, это был запал к гранате типа УЗРГМ, который сдетонировал и травмировал ребенка. К счастью, девочка не получила серьезных ранений и, по словам врачей, сейчас ее жизни ничего не угрожает", – говорится в сообщении.

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