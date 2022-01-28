Подали пример? В школе на Закарпатье половина учителей купили COVID-сертификаты

Одна из учительниц созналась полиции, что купила сертификат в октябре за 2 тысячи гривен

Учителя подделали сертификаты, чтобы не потерять работу. / Фото: Коллаж: Сегодня

В Закарпатской области несколько учителей подделали COVID-сертификаты. Их разоблачили правоохранители.

Об этом сообщили в пресслужбе полиции области.

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Как нашли подделки

Патрульная полиция проводила рейды во всех школах в Тячевском районе. Подделки нашли при проверке сертификатов у сотрудников школ в Усть-Чернянской общине.

Там десяти человек были документы с явными признаками подделки. При считывании сертификатных QR-кодов возникали ошибки. Фальшивые документы нашли у девяти женщин в возрасте от 24 до 65 лет и 41-летнего мужчины. Аналогичная ситуация возникла еще с одним из работников другого образовательного учреждения.

На видео, опубликованном полицией, учительница рассказывает, что купила сертификат за 2 тысячи гривен.

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Учителя на Закарпатье подделали COVID-сертификаты. Фото: пресс-служба полиции

Что "светит" учителям

По всем фактам в полиции возбуждены уголовные производства. Инциденты квалифицированы по ч. 4 ст. 358 Уголовного кодекса Украины. Речь идет об использовании заведомо поддельного документа.

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Согласно санкции этой статьи нарушителям грозит от штрафа до ограничения свободы на два года.

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