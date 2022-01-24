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"Подарки" для Украины: какое оружие предоставляют страны для защиты от агрессии РФ

Андрей Кузаков Владимир Козырь Владимир Козырь Редактор Украина Сегодня
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24 января, 09:01
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Украине грозит масштабное вторжение Российской Федерации

В Украину слетаются авиалайнеры с оружием на борту. Америка, Великобритания, Канада, страны Балтии отправили сотни тонн вооружения и боеприпасов для украинского войска. Но что же это за "подарки"? Что же мы получаем в упакованных грузах? Смогут ли эти военные "подарки" охладить пыл российского агрессора?

Что же получила Украина и как это может нам помочь?

Если замолчат дипломаты, начнут говорить пушки. Но до этого может не дойти, если агрессор будет понимать, что страна, которую он собирается атаковать, имеет такое оружие, что сделает невозможным его победу или сведет все старания на нет. И несмотря на то, что переговоры продолжаются, западные партнеры активно начали предоставлять Украине оружие. Ибо, как говорил Аль Капоне: "Добрым словом и револьвером вы добьетесь гораздо большего, чем просто добрым словом".

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Несколько дней подряд британские военно-транспортные самолеты, минуя Германию, доставляли нам противотанковые ракетные комплексы NLAW. Это оружие является убийцей танков для ближнего боя или для города. Действует по принципу выстрелил — и забыл. Ракета сама догонит цель, даже если она маневрирует. Характеристики NLAW: дальность поражения – до восьмисот метров. Ракета взрывается над танком и пробивает 500-миллиметровую броню. Это означает, что NLAW может уничтожить любую бронированную машину.

"С появлением NLAW, который скоро может иметь народное название НЛО, возможно решить перекрытие противотанковых расстояний. Это позволит насытить современными ПТРК пехотные и подразделения территориальной обороны. Враг должен знать, что с каждого куста или окна здания на него будут охотиться через прицел NLAW, который трудно заметить", — рассказал корреспондент АрміяInform Сергей Мисюра.

Помощь от Литвы и Латвии

Отражение атаки с неба – ахиллесова пята нашей обороны, считают военные эксперты. Но тут на помощь нам пришли страны Балтии. Литва и Латвия с разрешения Соединенных Штатов передадут Украине переносные зенитно-ракетные комплексы "Стингер". Они способны сбивать боевые самолеты, вертолеты и беспилотники на расстоянии до четырех с половиной километров и на высоте почти четыре километра. Эти комплексы активно использовали против советских войск в Афганистане, и их появление изменило ход той войны.

"Советский Союз сбросили с неба. Любая проблема на входе боевой операции — сразу вызвали огневую поддержку с воздуха. Приходила либо штурмовая авиация, бомбила, либо вертолеты огневой поддержки. Когда появились "Стингеры" — ни тех, ни тех не стало. И сухопутные группировки начали нести большие потери", — говорит военный эксперт Олег Жданов.

Помощь от Чехии

В стороне не осталась и Чехия. Объявила, что будет либо продавать, либо предоставлять Украине 150-километровые снаряды. Это один из самых мощных боеприпасов в артиллерии. Применяется на расстоянии до 30 километров. Имеет массу до пятидесяти килограммов. Мощная вещь. Разработка старая, но почему готовность Чехии делиться с нами такими снарядами важна? Российская пропаганда заявляет, что их авиация уничтожит все украинские склады с подобными боеприпасами еще до их сухопутного вторжения и нам нечем будет воевать. Теперь мы знаем, где Украина сможет пополнять боеприпасы.

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"Все страны, которые входили в Варшавский договор, поверьте, они еще имеют запасы советских боеприпасов. И поверьте, эти страны первыми окажут нам помощь, потому что они знают, что такое советская оккупация", — отметил военный эксперт Олег Жданов.

90 тонн вооружения от США

В ночь на субботу в Украину прибыла еще одна партия оружия от Соединенных Штатов. Всего — 90 тонн. И там еще много интересного. В том числе комплексы "Джавелин", о которых уже много говорилось. Но и это еще не все.

"Мы недавно уведомили Конгресс о нашем намерении поставить вертолеты Ми-17", — сказала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Да, именно те, которые предназначены были для армии Афганистана. Кроме того, в США подготовили законопроект о ленд-лизе для защиты демократии в Украине, который имеет целью упростить предоставление военной помощи Украине. Ранее ленд-лиз работал против нацистов во Второй мировой войне, теперь может заработать против России.

Угроза вторжения РФ

  • Россия стягивает свои войска к границам Украины – там уже собралась более чем 100-тысячная армия. В Сети опубликована карта мест дислокации российских войск.
  • В расследовательской группе Conflict Intelligence Team заявили, что из двух бригад Восточного военного округа РФ на западное направление перебрасываются ракетные комплекты "Искандер". Их назначение – уничтожение систем ПВО и ПРО, а также важнейших объектов, прикрываемых ими, на расстояниях до 500 км.
  • Также под предлогом учений российские войска стягиваются в Беларусь. Это вызывает опасения, что наступление на Украину может начаться и с северной границы.
  • Украина также начала переброску войск к северной границе для защиты от угрозы нападения с территории Беларуси, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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