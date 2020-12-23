Подарки или оливье с шампанским: во сколько обойдется празднование Нового года

В списке главных трат украинцев в этом году – праздничные презенты для близких

Оливье на Новый год / Фото: Depositphotos

Выбрать подарок под елку или поставить на стол оливье с шампанским. В списке главных трат украинцев в этом году – праздничные презенты для близких. А вот что касается стола, то украинцы признаются – аппетиты скромнее, чем в прошлом году. В селах к праздникам достают консервацию, а в больших городах некоторые вместо холодца и салатов будут кушать одни суши. Во сколько обойдется празднование Нового года – считали Виктория Дмитренко, Юрий Коваленко и Иван Чагур.

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Свою корзину с праздничным товаром демонстрирует журналистке новостей "Сегодня" Инна. В столичный супермаркет сегодня пришла за сувенирами. Алкоголь, говорит, закупила заранее – четыре месяца назад. Свой примерный новогодний бюджет еще подсчитывает. Но празднование ей обойдется примерно в 10-12 тысяч гривен – это уже с подарками, украшениями на елку, новогодним столом и спиртным.

Оленей на елку выбирает Ира. 1 января, говорит, будет работать, поэтому на новогоднем столе сэкономит – тысячу гривен потратит на продукты. А вот на подарки друзьям и родным – едва ли не в десять раз больше. Говорит, заказала новый телефон за 7000 гривен, так что маме будет подарок.

Покупатели прицениваются, ищут скидки. Некоторые вообще пересмотрели традиционное праздничное меню. Говорят, будут вдвоем, поэтому потратят порядка 2 тысяч на суши на новогоднем столе. Это будет самое дорогое, и все.

Променад по ювелирным магазинам сегодня у Инны. Всех расходов, говорит, еще не считала. Но полторы тысячи выделила себе на подарок. Хочет купить кольцо и подбирает серьги.

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В ста километрах от Киева тоже не безразличны к украшениям. Андрей будет дарить что-то ценное любимой. Все расходы, говорит, вместе с подарками и столом обойдутся в 5000 гривен. Однако считает, что дарить кольцо еще рано.

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В общем, из-за коронавируса и локдауна украинцы в этом году стали экономнее, о чем свидетельствуют данные исследовательских агентств. Расходы – практичные и рациональные. Пенсионерка Наталья торгует носками в центре Радомышля Житомирской области. Она будет праздновать, скинувшись деньгами с подругами, так как у нее маленькая пенсия. Но говорит, что подарит подружке что-то из посуды.

Самыми популярными сейчас подарками являются сладости. Такие данные опросов получили исследователи новогодних расходов украинцев. Мелкие сувениры и игрушки будет покупать каждый третий. Даже книги остаются среди топ-подарков. А вот путешествие на зимние каникулы планируют лишь 4% опрошенных.

Вот и жители села Забелочье под Радомышлем, куда съемочная группа "Сегодня" заехала, возвращаясь в столицу, будут праздновать дома. Они говорят:

"Мы должны накрыть, как же, немножко запаслись. Слава богу, баночек закрыли, грибочков и салатики, помидорчиков, огурчиков. Да и накроем, курочка какая-то ходит".

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Расходы селян скромнее, чем у жителей больших городов. Тысяча, максимум две – на подарки. Столько же – на продукты. Но все опрошенные на нашем пути признались, что на подарки потратят больше, чем на продукты.

Видео: Сегодня

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