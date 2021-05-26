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Подарок Байдена Путину и предложение Беларуси от Крыма – главные новости за ночь

26 мая, 06:00

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

Президент США объяснил, почему не будет новых санкций против российского газопровода, а Крым сделал предложение Беларуси – и другие важные события

Сайт "Сегодня" собрал самые важные новости, которые вы могли пропустить, пока спали.

Зачем Байден сделал подарок Путину

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что решил отказаться от новых санкций в отношении российского газопровода "Северный поток – 2", потому что он почти достроен, а санкции могут навредить отношениям с Европой. В Республиканской партии в ответ заявили о "многомиллиардном подарке" Байдена президенту России.

Крым предложил Беларуси авиасообщение

Оккупационные "власти" Крыма считают, что отмена полетов в Беларусь авиакомпаниями европейских стран и закрытие ими воздушного пространства для белорусских лайнеров – хороший повод открыть прямое авиасообщение между Минском и Симферополем.

Подозрение девушке Протасевича

Власти Беларуси предъявили девушке экс-главреда NEXTA Романа Протасевича, снятой вместе с ним с самолета Софии Сапеге, подозрение в организации массовых беспорядков и групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок.

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Латвия ввела запрет на авиасообщение с Беларусью

Правительство Латвии 25 мая ввело для авиаперевозчиков, зарегистрированных в Беларуси, запрет на использование воздушного пространства Латвии и латвийских аэропортов и ограничило право латвийских самолетов использовать белорусское воздушное пространство и аэропорты.

Экстренное заседание СБ ООН по Беларуси

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Совет Безопасности ООН в среду созывает экстренное заседание по ситуации с принудительной посадкой в Минске лайнера компании Ryanair и дальнейшим арестом белорусского оппозиционного журналиста Романа Протасевича и его девушки.

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