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"Подарок" за войну на Донбассе. Под Генконсульство России в Одессе принесли гроб (фото)

Инна Собора Инна Собора Редактор раздела Киев
4 ноября, 17:06
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Под дипломатическим зданием провели одиночную акцию – требовали завершить войну на Донбассе
К генконсульству России в Одессе принесли гроб.
К генконсульству России в Одессе принесли гроб. / Фото: Коллаж: Сегодня

В России 4 ноября отмечается день народного единства. В этот день у Генеральному консульству РФ в Одессе принесли гроб, расписанный красной краской.

Фото в своем Facebook разместил активист Демьян Ганул, который собственно его и принес.

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Гроб он назвал "подарком" для России. На ней были надписи на русском языке.

"Сегодня мы посетили консульство мордора в Одессе и оставили "подарки", чтобы напомнить о преступлениях России – развязавшейся войне на Востоке и аннексии Крыма. Этот гроб символизирует смерть российских наемников на украинском востоке", – пояснил Ганул.

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Гроб принесли к Генеральному консульству России в Одессе. Фото: Дем'ян Ганул/Facebook

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