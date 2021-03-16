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Подбираемся к 10 тысячам за сутки: в Украине растет заболеваемость COVID-19

16 марта, 08:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

За последние сутки от последствий коронавируса умерли 264 человека

В Украине за последние сутки выявили 9642 новых случая инфицирования коронавирусом. В частности, заболели 474 313 детей и 109 медработников.

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Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За все время пандемии инфекцию подтвердили у 1 477 190 украинцев.

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За прошедшие сутки от COVID-19 скончались 264 украинца (всего – 28 697).

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В целом вылечить удалось 1 232 209 инфицированных (из них 6202 – за последние сутки).

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Напомним, ранее сайт "Сегодня" рассказывал, что известно о новых штаммах коронавируса.

Также сообщалось, что третья волна коронавируса уже накрыла Европу. О том, в каких странах сейчас самая тяжелая ситуация, смотрите в сюжете:

Видео: Сегодня
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Все подробности в спецтеме Коронавирус

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статистика Украина коронавирус заболеваемость заболевшие

Источник: Сегодня

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