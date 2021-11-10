Подделавшего "Дію" парня взяли на работу в Минцифры. Что будет делать

В Украине 21-летний парень, которого задержали за подделку приложения "Дія", стал советником на общественных началах у одного из заместителей главы Министерства информации.
Об этом сообщает Украинская правда.
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Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, в Министерстве цифровой трансформации 21-летний парень теперь занимается проектом, который должен привлечь молодых людей к процессам цифровизации.
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"Этот парень работает с социальной рекламой и с нашим будущим проектом, который должен привлечь молодежь к процессам цифровизации… Хакером его трудно назвать, потому что он не базу сломал, а просто дизайн сделал", – отметил Федоров.
Глава Минцифры добавил, что корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям.
"Поэтому мы решили соединить человека, являющегося целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить", – сказал Федоров.
Он подытожил, что суду еще предстоит определить вину "хакера".
"Дія" для школьников
Киберполиция Украины начала расследование по факту появления поддельного приложения, которое визуально похоже на "Дія" и дает подросткам возможность без ограничений покупать алкоголь и сигареты.
Минцифры накануне обратилось к силовикам с информацией о том, что создан новый интернет-инструмент, который помогает подросткам купить поддельную "Дію". Впрочем, власти пока не готовы сообщить, сколько человек успели воспользоваться этим приложением.
В фейковой программе предлагаются шаблоны нескольких документов:
- студенческого билета;
- паспорта;
- карточки налогоплательщика;
- водительского удостоверения.
Ранее мы писали:
- В "Дії" появились однодозные COVID-сертификаты. Желающие могут получить документ.
- В "Дії" появятся три новые социальные услуги. Они станут доступными в ноябре.