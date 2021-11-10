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Подделавшего "Дію" парня взяли на работу в Минцифры. Что будет делать

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
10 ноября, 14:11
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Ему всего 21 год. Суду еще предстоит определить вину "хакера"
Подделавший "Дію" украинец стал советником замминистра - Минцифры. Фото: коллаж "Сегодня"
Подделавший "Дію" украинец стал советником замминистра - Минцифры. Фото: коллаж "Сегодня"

В Украине 21-летний парень, которого задержали за подделку приложения "Дія", стал советником на общественных началах у одного из заместителей главы Министерства информации.

Об этом сообщает Украинская правда.

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Подробности

Как рассказал глава Минцифры Михаил Федоров, в Министерстве цифровой трансформации 21-летний парень теперь занимается проектом, который должен привлечь молодых людей к процессам цифровизации.

"Этот парень работает с социальной рекламой и с нашим будущим проектом, который должен привлечь молодежь к процессам цифровизации… Хакером его трудно назвать, потому что он не базу сломал, а просто дизайн сделал", – отметил Федоров.

Глава Минцифры добавил, что корень проблемы в том, что этот парень не нашел возможности реализоваться своим способностям.

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"Поэтому мы решили соединить человека, являющегося целевой аудиторией, с проектами, которые мы хотим запустить", – сказал Федоров.

Он подытожил, что суду еще предстоит определить вину "хакера".

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"Дія" для школьников

Киберполиция Украины начала расследование по факту появления поддельного приложения, которое визуально похоже на "Дія" и дает подросткам возможность без ограничений покупать алкоголь и сигареты.

Минцифры накануне обратилось к силовикам с информацией о том, что создан новый интернет-инструмент, который помогает подросткам купить поддельную "Дію". Впрочем, власти пока не готовы сообщить, сколько человек успели воспользоваться этим приложением.

В фейковой программе предлагаются шаблоны нескольких документов:

  • студенческого билета;
  • паспорта;
  • карточки налогоплательщика;
  • водительского удостоверения.

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