Подделка COVID-сертификатов. Врачам грозит тюремный срок и запрет на профессию

В Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации

В Минздраве рассказали, какое наказание грозит медикам за подделку COVID-сертификата. Фото: коллаж "Сегодня"

Главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что за подделку сертификата о вакцинации врачу грозит до двух лет лишения свободы. Также медика могут лишить права заниматься медицинской деятельностью.

Об этом он сообщил на канале UA:Первый.

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"Сейчас наказание будет идти по статье, которая касается подделки документов. Специфической статьи нет. Сейчас ответственность, которая есть, – за внесение ложных данных. Для врача это – от лишения права заниматься медицинской деятельностью до двух лет лишения свободы", – рассказал Кузин.

По его словам, сейчас в Украине открыто уже более 30 уголовных производств по факту подделки документов о вакцинации.

"Это и сертификаты ПЦР, и свидетельства о выздоровлении, и справки, и результаты по вакцинации. По некоторым из них следствие ведется, в ближайшее время будем видеть результаты", – добавил главный санитарный врач.

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Какая информация содержится в COVID-сертификате

Согласно постановлению Кабмина, сертификат содержит в себе следующую информацию:

фамилию, имя владельца на украинском языке;

дату рождения владельца;

уникальный номер сертификата;

конечную дата срока действия сертификата;

данные о полном курсе вакцинации от COVID-19;

информацию о факте выздоровления от COVID-19 и/или о тестировании на COVID-19.

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Отметим, что каждому COVID-сертификату присваивается уникальный электронный идентификатор и формируется QR-код.

Кроме того, в мобильном приложении будет отображаться фотография владельца сертификата. Ее возьмут из Единого государственного демографического реестра.

Ранее мы сообщали, что шесть областей Украины не соответствуют зеленой зоне.

Также напомним, ВОЗ призвала не проводить ревакцинацию от COVID-19 до конца года.