Подделка документов в Украине: какая "липа" самая востребованная

За полгода в Украине были зафиксированы почти 6 тысяч преступлений, связанных с подделкой документов. Эта цифра – лишь те преступления, которые были официально зарегистрированы в Едином реестре досудебных расследований и по которым ведется и велось следствие. Но, на самом деле, таких нарушений закона в стране намного больше. Какие фальшивки саме востребованные – разбирался сайт "Сегодня".

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Как рассказали правоохранители, в начале сентября, на старте периода деловой активности и учебного года, всплеск популярности произошел в сегменте традиционных фальшивок, которые уже много лет остаются актуальными. Дельцы, удовлетворяя повысившийся спрос, предлагают купить поддельные справки о прививках, справки о прохождении медосмотров, которые требуют для посещения бассейнов, справки от нарколога и психиатра для обучения в автошколах или для разрешительной системы МВД. Как правило, их цена колеблется от 150 до 300 грн.

Но после объявления в стране карантина из-за эпидемии COVID-19, появился и спрос на новый вид справок. Естественно, и цена на них на порядок выше, чем на "липу" для бассейна.

Одной из самых дорогих оказалась справка об отрицательном тесте на коронавирус.

Под видом покупателя мы позвонили по одному из объявлений, размещенных в Сети, и распросили продавца об условиях продажи такой справки.

"Она стоит 650 грн. Кроме того, Вам придется заплатить за ее доставку, потому как мы не контактируем с покупателями, документ пересылаем почтой", – сообщил нам продавец.

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По его словам, документ по своему внешнему виду выглядит как настоящий и сомнений не вызывает.

"Чтобы оформить заказ, Вам необходимо прислать паспортные данные лица, для которого необходима справка. Через сутки-двое справка будет готова", – сообщил нам продавец подделки.

Для юристов, работающих в огромном обороте документов, информация о поддельных документах не является новинкой. Но, по словам юристов, таких фальшивок в десятки раз больше, нежели регистрируется случаев их использования и фиксируется правоохранителями для проведения расследований.

Адвокат Иван Либерман говорит, что подобных фактов в Украине не несколько тысяч, а сотни тысяч. И достаточно суровая ответственность никого не пугает.

"Уголовная ответственность предусмотрена не только для тех, кто изготовил такие документы, но и для тех, кто заказал и использует их, – говорит Либерман. – В таком случае человеку может грозить до пяти лет тюрьмы".

Ранее сайт "Сегодня" рассказывал о том, как работают эксперты и как проверяют фальшивки.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в статье: "Фальшивые справки об отсутствии COVID-19 и "липа" на авто: по чем продают подделки в Украине".

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Напомним, ранее эксперты рассказали о том, как отличить поддельные деньги от настоящих.

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