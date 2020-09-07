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Подделывали паспорта ЕС: СБУ разоблачила масштабную схему

7 сентября, 16:46

Денис Беспалов Денис Беспалов

Злоумышленники работали под вывеской турфирмы

Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила противоправную деятельность группы жителей Хмельницкой и Черновицкой областей, которые подделывали паспорта стран Евросоюза. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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"Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники работали под вывеской турфирмы, которая помогала гражданам получить документы для работы за рубежом. Дельцы продавали им фальшивые ИD-карты резидентов нескольких восточноевропейских стран под видом официальных документов, дающих право на пребывание и трудоустройство. "Липовые" документы стоили в среднем 300-500 евро", – говорится в сообщении.

Как отмечается, сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов реализации поддельных документов. "Турфирма" действовала примерно 2 года и до введения карантина ежемесячно производила 20-30 фальшивых документов. Сейчас масштабы "бизнеса" несколько упали.

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"В ходе проведения санкционированных обысков в помещениях и по месту работы фигурантов обнаружена оргтехника, которая использовалась для подделки документов, копии бланков паспортов, черновую документацию, банковские карты, мобильные телефоны, а также другие вещественные доказательства причастности к противоправной деятельности. Все изъятое направлено на криминалистическую экспертизу", - говорится в сообщении.

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Сейчас организатору и одной из его сообщниц сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 190 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрений еще двум участникам противоправного бизнеса.

Продолжается следствие.

Ранее сообщалось, что в Европе появится туристический "COVID-паспорт".

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СБУ ЕС паспорт

Источник: Сегодня

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