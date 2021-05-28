Поддержавший оккупацию Крыма Джиган приехал на гастроли в Украину

Артист выступал и в Крыму, и на большом московском концерте по поводу годовщины незаконной оккупации полуострова

Российский исполнитель Денис Устименко-Вайнштейн, больше известный под сценическим псевдонимом Джиган, приехал выступать в Украину после того, как посещал незаконно оккупированный Крымский полуостров.

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Об этом сообщили в Telegram-канале активиста Сергея Стерненко.

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После того, как Россия захватила Крым, Джиган гастролировал по полуострову, а в марте выступил на концерте к седьмой годовщине оккупации, который прошел в Москве..

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Несмотря на это, СБУ не запретила ему въезд в страну, а пограничники пропустили его при пересечении границы, когда он ехал, чтобы выступить с концертом в Киеве 27 мая. На следующий день у Устименко-Вайнштейна запланировано выступление в Одессе.

При этом у Стерненко отмечают, что по непроверенной информации у Джигана может быть украинское гражданство, из-за чего его по закону не могли не пустить. Но в таким случае активисты считают, что артисту следовало бы обвинить в нарушении Уголовного кодекса, а именно статей о посягательстве на территориальную целостность государства (ст. 110) и госизмене (ст. 111).

Напомним, что ранее в этом месяце СБУ внесла российского рэпера Моргенштерна в список лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины и запретила ему въезжать в страну.

А в марте в Украину не впустили Розу Хайруллину – весной 2020 года заслуженная артистка России была в Крыму.