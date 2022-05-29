Украина
Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
День Киева 2022 День Киева 2022 🇺🇦 Флаг Украины в ЛЧ ❗ Угроза котла на Донбассе 🎬 Канны 2022
СЕГОДНЯ Последние новости Украины

Поддержка в трудную минуту: как помогают вынужденным переселенцам в Украине

Виталий Чайка Виталий Чайка Редактор Industry Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
29 мая, 14:19
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Люди, наиболее пострадавшие от войны, получают гуманитарную помощь
Вынужденные переселенцы могут получить гуманитарную помощь
Вынужденные переселенцы могут получить гуманитарную помощь / Фото: Фонд Рината Ахметова, Коллаж: Сегодня

В первый день полномасштабного наступления России на Украину, в Северодонецке Луганской области начались боевые действия. До 18 марта там находилась местная жительница Алла.

Впоследствии началась эвакуация украинцев, и женщина присоединилась к группе студентов из института, где училась ее крестница. Вместе их вывезли в Каменец-Подольский.

Реклама

"Город взрывался, летали ракеты, снаряды. Находиться там было невозможно", – вспоминает Алла события в Северодонецке.

Жизнь в новом городе

Алла с кумой и крестницей перебрались в Каменец-Подольский. Переезд был рискованным, поскольку о "зеленых коридорах" не было и речи – автобусы могли расстрелять.

"Если суждено жить, будете жить. Оставаться нельзя, Северодонецк станет вторым Мариуполем", – отметила женщина родным.

Реклама

К сожалению, свою маму она не смогла убедить покинуть город. До сих пор связи с ней нет.

В Каменце-Подольском Алла находилась до начала мая. Вещей было мало, работы в новом городе тоже не нашлось.

Помощь в трудную минуту

Следовательно, украинка переехала в Киев, где получила гуманитарную помощь от Фонда Рината Ахметова.

Реклама

"Спасибо вам большое за то, что вы поддерживаете людей в такую трудную минуту. Я знаю, что Ринат Ахметов помогает еще с 2014 года: видела в Луганске пакеты с гуманитарной помощью, которые привозили нуждающимся людям. Желаю здоровья ему и светлого будущего всем нам", – подчеркнула она.

Больше всего Алла хочет возвратиться к мирной жизни. Она считает, что многие украинцы не ценили мирное небо над головой, возможность проснуться утром, заняться своими делами и спокойно жить. Женщина мечтает о том, чтобы мир скорее наступил снова.

С начала полномасштабного вторжения гуманитарная помощь от Рината Ахметова охватила 2,5 миллиона украинцев. Более 1 миллиона из них были охвачены помощью Фонда, остальные бизнесами SCM.

Помощь оказывают в рамках программы "Ринат Ахметов – Спасение жизней". За 16 лет работы Фонд Рината Ахметова помог выжить 8 миллионам человек.

Раньше мы рассказывали, что Фонд Рината Ахметова потратил 100 миллионов евро на помощь украинцам и как поддерживают жителей Николаевская область во время войны.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Украина
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
ЗСУ: главное
Подробнее
Хроника обстрелов
Больше об этом
Война в Украине из космоса
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Дипломатический фронт
Больше новостей
"Разом нас багато"
Нас не подолати
Помощь во время войны
Больше новостей
Save Life
Советы врача
Наши деньги
Больше новостей
Life новости
Все новости
Последние новости
Показать еще
ПОТЕРИ РОССИИ
Данные на 09:00 29 мая
1
Личный состав 30150
Личный состав
2
Самолеты 207
Самолеты
3
Вертолеты 174
Вертолеты
4
ББМ 3270
ББМ
5
Танки 1338
Танки
6
Артиллерия 631
Артиллерия
7
Средства ПВО 93
Средства ПВО
8
РСЗО 203
РСЗО
9
БПЛА 504
БПЛА
10
Корабли/катера 13
Корабли/катера
11
Транспорт 2240
Транспорт
Подробнее
Показать еще
Непокоренные
Оксана Баландина - 23-летняя медсестра из Лисичанска (Луганская область). Спасаясь в подвале от бомбежек, продолжала помогать людям как медик. Подорвавшись на мине, осталась без ног. Но не сдалась! После операции вышла замуж прямо в больничной палате…
История медсестры
Хроника агрессии
Все новости на сегодня
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

29187.96

Bitcoin Cash (BCH)

180.05

Binance Coin (BNB)

302.73

Ethereum (ETH)

1799.72

Litecoin (LTC)

63.48

Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
39,91
-
48,90
56,00
34,00
-
-
54,99
41,74
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,00
-
-
56,99
39,97
-
50,99
56,99
40,99
-
50,00
55,00
39,95
Читать в мае
ТОП-5 книг о политиках
Биографии сильных мира сего
Узнать
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
16,4%
2
Учетная ставка Учетная ставка
10%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
31,32 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$26,9 млрд
Прогноз
Твой полезный Telegram
SaveUa

SaveUa

Связывает волонтеров с людьми, которым нужна помощь

 Убежище для украинцев

Убежище для украинцев

Для нуждающихся в убежище переселенцев

 Нам по дороге

Нам по дороге

Кто ищет автомобиль, чтобы выехать в другой город

 Жгут 2.0.

Жгут 2.0.

Как оказывать первую медицинскую помощь

 Готов ко всему

Готов ко всему

Практические советы по выживанию и обороне

 Убежища Киева

Убежища Киева

Ближайшие укрытия в режиме реального времени (столица)

 Будь в безопасности! Эвакуация

Будь в безопасности! Эвакуация

Актуальная ситуация на границах и информация для переселенцев
Чат-бот Разговорник U-гайд
Валюта
Курс гривни сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

29.25

Евро (€)

31.32

"Ми з України"
Наш плейлист

PROBASS ∆ HARDI

"Доброго вечора"

PROBASS ∆ HARDI

Макс Барских

"Буде весна"

Макс Барских

Александр Пономарев

"Україна переможе"

Александр Пономарев

Антитела

"Топити за своє"

Антитела

ТНМК и Kozak System

"Мамо"

ТНМК и Kozak System
Петь вместе!

У4.5.0.

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять