Поделиться теплом и любовью: в Днепропетровской области семья воспитывает 10 приемных детей

Чета Фищиных из Пятихаток Днепропетровской области сделала счастливыми десять детей, которых взяли на воспитание. И каждый день видят, как ребята с непростым прошлым раскрываются в их семье.

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Чему учат детей и где берут силы, чтобы уделить внимание каждому – для новостей "Сегодня" рассказывает Юлия Покидина.

Любить и уважать друг друга и всегда спешить домой! Такие правила очень важны для семьи Фищиных. Воспитанница детского дома семейного типа Дарья Дубик рассказывает, что когда попала в эту семью, ей уделяли очень много внимания, ее здесь все любят, поэтому ей здесь нравится. В ответ девочка и сама пытается помогать старшим и быть примером для меньших.

Даша – самая старшая в детском доме семейного типа, здесь она почти пять лет. Уже помогает по хозяйству и охотно заботится о младших. Благодаря увлечению девочки рисованием, в семье появилась настоящая художественная галерея. Экспозиция постоянно пополняется работами других воспитанников.

Мать-воспитательница Екатерина Фищина рассказывает, что девочка очень много рисует и изображает маму в разных образах. Ей уже и не верится, что когда-то было иначе. В семье десять девочек и мальчиков, и только один сын – рожденный супругами. Когда он был маленький – решили брать детей на воспитание.

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"Когда мы уже взяли ребенка и приняли его в свою семью, тогда уже узнали о том, что есть детские дома, дети, которые нуждаются в родительской опеке, потом мы уже стали об этом узнавать, в этом развиваться и по этому путем двигаться вперед", – говорит Екатерина.

По ее словам, большая семья – это не только физические, но и эмоциональные нагрузки. Впрочем, у женщины имеется свой рецепт восстановления сил:

"Мой муж, и мы вместе очень много ездим, и если слышим, что где-то в Украине проходит какой-то тренинг, на котором можем просто пополнить свои запасы знаний, эмоционально и физически отдохнуть, то обязательно едем".

Такие тренинги от Фонда Рината Ахметова чета посещалв не раз. Для них – это как глоток свежего воздуха. Мать-воспитательница Екатерина Фищина говорит:

"Поддержка со стороны Фонда, без разницы в какой она форме выражается, или это тренинг, или это какая-то помощь, или просто конфеты – все важно, когда ты видишь, что тебя поддерживают, что ты важен, то это просто вдохновляет, придает сил и просто ты двигаешься вперед".

Видео: Сегодня

Каждый ребенок должен жить в семье. Такова цель Фонда Рината Ахметова. За время существования портала "Сиротству – нет!" почти 10 тысяч детей устроили в семьи.

В Томаковке Днепропетровской области Фонд Ахметова помог с ремонтом детдома семейного типа и дал детям второй шанс на нормальную жизнь.

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