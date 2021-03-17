Подхватить "корону" можно и после вакцинации. В чем здесь проблема?

Оказывается, после вакцинации нужно определенное время для выработки иммунитета

Пока Украина пытается наладить процесс вакцинации, уже есть случай заболевания ковидом и после прививки. В Министерстве здравоохранения успокоили и отметили, что это нормальный процесс, а также объяснили, когда вакцина реально начнет работать.

Реклама

Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

Откуда может взяться COVID-19 у вакцинированного?

Существует вероятность того, что вы можете получить первую дозу вакцины уже инфицированным, когда симптомы болезни еще не развились.

Или же можно подхватить коронавирус и заболеть, например, через пару дней после прививки.

Реклама

Почему вакцина не работает сразу?

Организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели. Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением.

Даже через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете. Но в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений.

Что может быть после прививки?

Вы может испытывать общую слабость или повышение температуры – это обычная реакция на вакцину против COVID-19. Эти симптомы исчезают через несколько дней после вакцинации.

Реклама

Впрочем, если у вас появились характерные симптомы заболевания COVID-19 – высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса – сразу обращайтесь к врачу.

Как сообщали новости "Сегодня", 15 марта стало известно, что главный санитарный врач Виктор Ляшко заболел COVID-19 на 13-й день после вакцинации.

Видео: Сегодня

Все подробности в спецтеме Вакцинация от коронавируса

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама