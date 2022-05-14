Поднимает дух! Патриотический пес Патрон примерил вышиванку (фото)

Собака поделилась воодушевлением для победы

Пес Патрон появился в новом образе. Фото: коллаж "Сегодня"

В Сети показали новое фото пса Патрона, который служит в команде пиротехников Черниговской области. Он помогает в разминировании территорий. В этот раз животное нарядили в вышиванку.

Соответствующий снимок опубликовала Верховная Рада Украины.

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"Патриотический Патрон ГСЧС Украины в вышиванке передает всем привет и делится воодушевлением для победы!" – написали под фото.

Патриотический Патрон

Что известно о Патроне?

Спасатели рассказали о двухлетней служебной собаке породы джек-рассел-терьер по кличке Патрон, которая находится в команде пиротехников Черниговской области.

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Знакомьтесь, это Патрон. Ему два года. Он – душа и талисман наших черниговских пиротехников. Сопровождает их всегда и всюду. Кстати, очень любит сыр, поэтому наши ребята, при случае, балуют его вкусненько, – написали в официальном Telegram-канале Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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