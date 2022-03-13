Подоляк: Войну мы закончим только при одном условии

Война с Украиной является очень кризисной для России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее Время".
"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощнейшее санкционное давление – будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию", – сказал советник главы Офиса Зеленского.
Также Подоляк рассказал, на каких условиях настаивает украинская сторона во время переговоров с Россией.
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"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – подчеркнул он.
Ранее Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины с делегацией Российской Федерации продолжаются непрерывно в видеоформате.
Также сайт "Сегодня" информировал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет может сыграть важную роль в переговорах с Российской Федерацией.