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Подоляк: Войну мы закончим только при одном условии

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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13 марта, 10:30
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Из-за войны с Украиной Россия оказалась в чрезвычайно тяжелом положении
Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях настаивает Украина во время переговоров с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"
Михаил Подоляк рассказал, на каких условиях настаивает Украина во время переговоров с Россией. Фото: коллаж "Сегодня"

Война с Украиной является очень кризисной для России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины, член украинской делегации Михаил Подоляк в интервью изданию "Настоящее Время".

"Очевидно, что если все в таком режиме, как сейчас, – позиционная война, плюс мощнейшее санкционное давление – будет продолжаться, то Россия будет иметь чрезвычайно тяжелое положение. Не только репутационно и финансово, но и в историческом разрезе будет иметь крайне тяжелую ситуацию", – сказал советник главы Офиса Зеленского.

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Также Подоляк рассказал, на каких условиях настаивает украинская сторона во время переговоров с Россией.

"Мы закончим войну только при одном условии – что все войска Российской Федерации полностью уходят с территории Украины, освобождая все населенные пункты", – подчеркнул он.

Ранее Михаил Подоляк сообщил, что переговоры Украины с делегацией Российской Федерации продолжаются непрерывно в видеоформате.

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Также сайт "Сегодня" информировал, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что премьер-министр Израиля Нафтали Беннет может сыграть важную роль в переговорах с Российской Федерацией.

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