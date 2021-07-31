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"Подонок!": Данилюк ударил Милованова на праздновании своего дня рождения (фото)

31 июля 2021 0:54

Юлия Ляхова Юлия Ляхова

Сначала советник главы ОП опубликовал на своей странице в Facebook совместное фото, а через несколько часов у них произошел конфликт

Данилюк ударил Милованова. Коллаж: "Сегодня"

Данилюк ударил Милованова. Коллаж: "Сегодня"

Министр финансов Украины (2016-2018) Александр Данилюк ударил советника главы ОП Тимофея Милованова прямо на праздновании своего дня рождения.

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Об этом сообщает "Украинская правда".

В какой-то момент Милованов и Данилюк отошли в сторону и начали ссориться, а после того как Милованов сказал: "Тебе вспомнить, как ты во времена Януковича работал?", Данилюк его ударил со словами: "Ты подонок, я с первых дней был на Майдане!".

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Затем советника главы ОП с дня рождения вывели. Милованов подтвердил драку с Данилюком и назвал его неадекватным.

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Ранее мы писали, что момент драки "слуги народа" Александра Юрченко и внефракционного Гео Лероса в Верховной Раде попал на видео.

Также напомним, это не первая драка с участием Лероса в Раде. В декабре 2019-го причиной для конфликта стала его матерная переписка со "слугой" Ириной Верещук, которую Гео якобы обидел во внутрифракционном чате. За нее вступился Максим Бужанский, потребовавший от Лероса извинений. Все закончилось потасовкой на галерке в зале заседаний.

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