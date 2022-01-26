Подойдут не все COVID-сертификаты. Украинцам обновили правила въезда в Норвегию

Норвегия порадовала новыми правилами въезда в страну – теперь украинцы могут не проходить карантин после прибытия, но есть условие

Какие документы нужны для пересечения границы / Фото: Коллаж: Сегодня

В Норвегии отменили карантин после въезда всем украинцам, которые прошли полный курс вакцинации против коронавируса. Страна обновила правила для туристов и теперь это обязательное условие. В ином случае прибывших ждет карантин.

Об этом сообщает "Коронавирус_Инфо".

Реклама

Какие вакцины подходят?

Отныне в Норвегию без карантина смогут въехать лица, прошедшие полный курс вакцинации такими прививками:

AstraZeneca (Covishield);

Comirnaty (BioNTech/Pfizer);

Moderna;

CoronaVac (Sinovac);

Janssen (Johnson&Johnson).

Что нужно для въезда?

Норвегия признает цифровые COVID-сертификаты в приложении "Дія"и бумажный сертификат с портала "Дія" с действующим QR-кодом. При этом бумажный сертификат, выданный семейным врачом, не признается.

До пересечения границы необходимо зарегистрироваться в цифровом реестре путешествий, а после въезда сделать тест на COVID-19.

Реклама

Как украинцам получить цифровой сертификат ЕС

Для жителей Украины нет такой необходимости, ведь международный сертификат в "Дії" полностью признан ЕС. Его признали еще в августе этого года. Украина первая из стран вне ЕС и первая страна Европейского соседства, чей цифровой сертификат COVID-19 признан Евросоюзом.

ЕС поддержал разработку украинского международного цифрового сертификата COVID-19 посредством своего проекта EU4DigitalUA. Владельцы сертификата смогут им пользоваться на тех же условиях, что и владельцы европейского цифрового сертификата COVID-19.