Подозреваемого в убийстве девочки под Харьковом подростка ошибочно сделали пьяным

Прокуратура Харьковщины говорит о том, что произошла техническая ошибка

Представитель прокуратуры Харьковщины Дмитрий Чубенко опроверг информацию, что 13-летний подросток, задержанный после убийства 6-летней девочки под Харьковом, находился в состоянии алкогольного опьянения.

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Об этом сообщает "Суспільне".

"Информация, обнародованная в постановлении суда, не соответствует действительности. В материалах уголовного производства нет информации о состоянии алкогольного опьянения подростка. Внешних признаков алкогольного опьянения у него не было. Он вел себя адекватно", – сказал Чубенко.

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Представитель харьковской прокуратуры также отметил, что подозреваемого не проверяли на наличие алкоголя в крови, поскольку на это не было никаких оснований. В судебном постановлении информация об алкогольном опьянении могла появиться по технической ошибке.

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"Скорее всего, этот абзац информации попал в текст из какого-либо другого документа", – считает Чубенко.

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Представитель прокуратуры также отметил, что парень периодически меняет свои показания. Поэтому готовится проведение 12 экспертиз, включая психиатрическую.

"После того, как подросток попал в поле зрения правоохранителей, он был опрошен и на момент этого опроса он сообщил некоторую информацию о своей причастности к убийству. Но впоследствии его показания менялись и периодически противоречили друг другу", – сказал Чубенко.

Напомним, что в обнародованном постановлении Волчанского райсуда от 29 июля сказано, что 13-летний подросток, задержанный после убийства шестилетней Мирославы Третяк в Харьковской области, был пьян.

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Мать подозреваемого мальчика ранее заявляла, что во время той трагической прогулки сына с Мирославой с ними был третий – неизвестный мужчина. Она считает, что виноват именно он. Однако в полиции говорят, что это неправда.