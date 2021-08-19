Подозреваемые по делу Шеремета заявили о слежке

Юлия Кузьменко заявила о том, что за ней следят и она опасается за свою жизнь. Подобное заявление ранее сделала и Яна Дугарь

Юлия Кузьменко и Яна Дугарь заявили о слежке / коллаж "Сегодня"

Кардиолог Юлия Кузьменко, которая подозревается в том, что якобы подложила взрывчатку под автомобиль журналиста Павла Шеремета, заявила, что ее и других подозреваемых по этому делу – Яну Дугарь и Андрея Антоненко преследуют неизвестные.

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Об этом она написала в Facebook, попросив об огласке.

"Прошу огласки и перепост, это важно для нашей безопасности! Ситуация неприятная – нас действительно преследуют. После случаев преследования и попыток проникнуть в помещение проживания Яны, я стараюсь внимательно следить в том числе и за автомобилями, которые ездят рядом со мной", - написала Кузьменко.

Заявление Кузьменко

В связи с опасениями за свою жизнь, женщина подчеркнула, что:

у нее нет суицидальных настроений "от слова вообще" и отсутствие подобных намерений и стабильное состояние ее психики подтверждено психиатрической экспертизой в ИВС;

ее машина находится в идеальном состоянии, что подтверждается проверкой на СТО, проведенной на днях;

она очень осторожный водитель, который перестраховывается перед каждым маневром;

она не имеет проблем со здоровьем.

"В случае если вдруг я начинаю брать вину за убийство Шеремета на себя – это ложь, прошу сразу расценивать как громкий вопль о немедленной помощи", – также подчеркнула Юлия.

Заявление Дугарь

Менее двух недель назад подобное заявление сделала еще одна подозреваемая по делу Шеремета медсестра Яна Дугарь, отметив, что "опять замечает на себе глаза", а также, что у нее в доме часто срабатывает сигнализация "в разных комнатах на втором этаже", она видела чужих под домом и получала видеосообщения, как за ней следят.

"Я могу предположить, что идет запугивание и давление на психологическое состояние! Поэтому хочу сделать заявление: у меня нет депрессии, нет мыслей о самоубийстве... и есть большие планы на будущее, психологическое состояние – в норме!" – написала она в Facebook.

Дело Шеремета

Белорусский журналист Павел Шеремет, который жил и работал в Украине, погиб 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля в центре Киева. Следователи заявили, что считают приоритетной версией убийства Шеремета за его журналистскую деятельность в Украине и других странах.

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О задержании подозреваемых в подрыве автомобиля журналиста Павла Шеремета в МВД сообщили 12 декабря. Ими оказались музыкант Андрей Антоненко, врач Юлия Кузьменко и военная медсестра Яна Дугарь.

По версии следствия взрывчатку заложили Юлия Кузьменко с Андреем Антоненко, а Яна Дугарь якобы фотографировала находящиеся рядом с местом преступления камеры на мобильный телефон накануне.

Все трое отрицают свою причастность к преступлению, сейчас Антоненко находится под круглосуточным домашним арестом, Кузьменко недавно сменили меру пресечения с круглосуточного на ночной домашний арест.

Напомним, Юлия Кузьменко спокойно отреагировала на отставку Арсена Авакова из МВД, при котором она и оказалась под следствием. На вопрос, с каким чувством восприняла новость об отставке главы МВД, она ответила, что ждет не смены фамилий, а действий.